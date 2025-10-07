0

НБА не собирается забирать Матч звезд-2026 у «Клипперс» на фоне расследования по Каваю

«Клипперс» сохранят право на проведение Матча всех звезд.

По словам комиссионера НБА Адама Сильвера, лига не собирается переносить Матч звезд-2026 с арены лос-анджелесского клуба на фоне расследования по Каваю Ленарду.

«Перенос Матча всех звезд не рассматривается. Планирование Уик-энда и сопутствующих мероприятий осуществляется совершенно независимо от продолжающегося расследования», – отметил глава НБА.

В январе 2024 года НБА объявила о том, что проведет Матч звезд 2026 года в Intuit Dome еще до открытия новой арены «Клипперс». 

НБА на данном этапе изучает подозрительный контракт звезды «Клипперс» Ленарда со связанной со Стивом Балмером компанией Aspiration, что может быть нарушением коллективного соглашения.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
