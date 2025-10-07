НБА не собирается забирать Матч звезд-2026 у «Клипперс» на фоне расследования по Каваю

«Клипперс» сохранят право на проведение Матча всех звезд.

По словам комиссионера НБА Адама Сильвера, лига не собирается переносить Матч звезд-2026 с арены лос-анджелесского клуба на фоне расследования по Каваю Ленарду.

«Перенос Матча всех звезд не рассматривается. Планирование Уик-энда и сопутствующих мероприятий осуществляется совершенно независимо от продолжающегося расследования», – отметил глава НБА.

В январе 2024 года НБА объявила о том, что проведет Матч звезд 2026 года в Intuit Dome еще до открытия новой арены «Клипперс».

НБА на данном этапе изучает подозрительный контракт звезды «Клипперс » Ленарда со связанной со Стивом Балмером компанией Aspiration, что может быть нарушением коллективного соглашения.