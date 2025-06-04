Адам Сильвер: «Матч всех звезд НБА-2026 пройдет в формате США против остального мира»
Матч всех звезд НБА 2026 года пройдет в формате США против остального мира.
«Матч будет транслироваться на NBC. Предшествовать ему будут соревнования зимних Олимпийских игр. Затем, после Матча всех звезд, который теперь будет проходить днем, а не вечером, будут еще олимпийские мероприятия.
Это лучшее время, чтобы представить формат США против остального мира. Я пока не уверен, каким именно будет формат, но, очевидно, мы уделили много внимания тому, что сделала НХЛ, и это имело огромный успех», – сказал комиссионер НБА.
Кто станет чемпионом НБА?4882 голоса
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Breakfast Ball в соцсети X
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