Адам Сильвер: «Матч всех звезд НБА-2026 пройдет в формате США против остального мира»

Матч всех звезд НБА 2026 года пройдет в формате США против остального мира.

«Матч будет транслироваться на NBC. Предшествовать ему будут соревнования зимних Олимпийских игр. Затем, после Матча всех звезд, который теперь будет проходить днем, а не вечером, будут еще олимпийские мероприятия.

Это лучшее время, чтобы представить формат США против остального мира. Я пока не уверен, каким именно будет формат, но, очевидно, мы уделили много внимания тому, что сделала НХЛ, и это имело огромный успех», – сказал комиссионер НБА .