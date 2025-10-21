1

«Лейкерс» активировали опцию в контракте Далтона Кнехта на сезон-2026/27

Калифорнийский клуб активировал опцию в соглашении 24-летнего форварда.

Как сообщает инсайдер Кит Смит, «Лейкерс» воспользовались опцией команды на сезон-2026/27 в договоре Далтона Кнехта. В свой третий год в НБА баскетболист будет получать 4,2 млн долларов.

В прошлом сезоне Кнехт провел 78 матчей в составе «озерников», набирая в среднем 9,1 очка и 2,8 подбора за 23 минуты на площадке, при 37,4 % реализации трехочковых.

Источник: страница инсайдера Кита Смита в соцсети X
