«Лейкерс» активировали опцию в контракте Далтона Кнехта на сезон-2026/27

Калифорнийский клуб активировал опцию в соглашении 24-летнего форварда.

Как сообщает инсайдер Кит Смит, «Лейкерс » воспользовались опцией команды на сезон-2026/27 в договоре Далтона Кнехта . В свой третий год в НБА баскетболист будет получать 4,2 млн долларов.

В прошлом сезоне Кнехт провел 78 матчей в составе «озерников», набирая в среднем 9,1 очка и 2,8 подбора за 23 минуты на площадке, при 37,4 % реализации трехочковых.