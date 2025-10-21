«Лейкерс» активировали опцию в контракте Далтона Кнехта на сезон-2026/27
Калифорнийский клуб активировал опцию в соглашении 24-летнего форварда.
Как сообщает инсайдер Кит Смит, «Лейкерс» воспользовались опцией команды на сезон-2026/27 в договоре Далтона Кнехта. В свой третий год в НБА баскетболист будет получать 4,2 млн долларов.
В прошлом сезоне Кнехт провел 78 матчей в составе «озерников», набирая в среднем 9,1 очка и 2,8 подбора за 23 минуты на площадке, при 37,4 % реализации трехочковых.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?120 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
