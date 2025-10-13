  • Спортс
  Дрэймонд Грин – Далтону Кнехту во время матча: «Поговори с кем-нибудь другим, тебя обменяли и отправили обратно»
Дрэймонд Грин – Далтону Кнехту во время матча: «Поговори с кем-нибудь другим, тебя обменяли и отправили обратно»

Дрэймонд Грин устроил трэш-ток форварду «Лейкерс» в предсезонном матче.

В третьей четверти матча «Лейкерс» – «Голден Стэйт», когда «озерники» вели 71:59 и Деандре Эйтон пробивал штрафные, Грин и Кнехт стояли рядом и обменялись репликами.

В сети появилось видео, на котором слышно, как Грин обращается к форварду «Лейкерс»: «Поговори с кем-нибудь другим. Не пытайся меня задеть – тебя обменяли и отправили обратно».

В итоге матч завершился победой «озерников» со счетом 126:116. Далтон Кнехт провел на площадке 33 минуты и набрал 16 очков, тогда как Дрэймонд Грин сыграл 22 минуты и отметился лишь 2 очками.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
