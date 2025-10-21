  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Фанат «Лейкерс» отозвал иск против Леброна Джеймса по поводу «Второго решения» после подарка от фэнтези-приложения
3

Фанат «Лейкерс» отозвал иск против Леброна Джеймса по поводу «Второго решения» после подарка от фэнтези-приложения

Джеймсу не придется мотаться по судам.

Эндрю Гарсия подал судебный иск к Леброну Джеймсу после скандальной рекламы алкоголя. Болельщик требовал вернуть деньги, потраченные на билеты на предполагавшуюся «последнюю игру» с «Кливлендом».

В понедельник Гарсия пришел в суд высшей инстанции округа Лос-Анджелес с ходатайством об отзыве без права повторной подачи иска. Фанат заявил, что решил отказаться от разбирательства после того, как принял предложение от спортивного фэнтези-приложения.

Компания-владелец внесла на счет Гарсии в приложении бонусные средства в размере 865,66 долларов – точную сумму, которую он потратил на два билета на игру «Лейкерс» против «Кливленда» 31 марта 2026 года.

Гарсия заявил, что сможет вывести любые выигрыши, полученные от этих средств. Кроме того, по его словам, ему предоставят билеты на матч «Лейкерс» на его выбор, а также некоторую другую мерчандайзинговую продукцию.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?75 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Los Angeles Times
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лу Уильямс о втором «Решении» Леброна: «Позвал детишек на вечеринку Hennessy»
сегодня, 05:08
Видеообращение Трэя Янга также оказалось рекламой алкогольного напитка
616 октября, 03:59
Гилберт Аренас об участии Леброна в рекламной кампании Hennessy: «Как будто у Джордана не было Hanes, Gatorade и сигар»
1614 октября, 05:59
Главные новости
Евролига разрешит «Хапоэлю» и «Маккаби» проводить матчи в Израиле, начиная с 1 декабря
1сегодня, 11:12
Стивен Эй Смит заявил, что Кайри Ирвинг «был прав» насчет вакцинации от COVID-19
12сегодня, 10:51
Банкеро – самый популярный игрок в Фэнтези НБА на Спортсе’’. Шэй, Йокич, Уайт и Франц Вагнер в топ-5
1сегодня, 10:33Фэнтези
Егор Дёмин: «Сколько попыток нужно обычному человеку, чтобы забить против защитника из НБА? Миллиарды»
19сегодня, 09:51
Аренас выступил в защиту Уэстбрука, не подписавшего детям майку «Лейкерс»: «То, как это подают, – чушь собачья»
сегодня, 09:25
Том Тибодо посетил тренировку «Бостона» и поделился с командой советами о серии прошлого плей-офф с «Нью-Йорком»
5сегодня, 07:47
Стивен Джексон: «У «Голден Стэйт» лучшая стартовая пятерка в НБА, команда может выиграть чемпионат»
52сегодня, 07:10
Энтони Эдвардс: «Я принесу Миннесоте чемпионство»
15сегодня, 07:03
«Никс» изучали возможность приглашения Маззуллы после увольнения Тибодо. В августе «Селтикс» дали тренеру 6-летнее продление (Стейн)
2сегодня, 06:56
Бронни Джеймс сможет принять участие в первом матче сезона против «Голден Стэйт»
14сегодня, 06:53
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Ульм» встретится с «Бешикташем», «Арис» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 08:12
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет МБА, курское «Динамо» сыграет с московским и другие матчи
26 минут назад
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
153 минуты назад
Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26
сегодня, 11:37
Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
сегодня, 08:59
Ян Ханьсэнь приобрел подержанный BMW X5, сдав на водительские права
6сегодня, 08:40
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
5сегодня, 08:24
«Милуоки» сохранил Андре Джексона и гарантировал его контракт (2,2 млн) на новый сезон
сегодня, 06:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно обыграла «Илирию», «Партизан» в овертайме победил ФМП
вчера, 20:27
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» разгромила «Виртус»
вчера, 20:25