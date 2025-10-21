Фанат «Лейкерс» отозвал иск против Леброна Джеймса по поводу «Второго решения» после подарка от фэнтези-приложения

Джеймсу не придется мотаться по судам.

Эндрю Гарсия подал судебный иск к Леброну Джеймсу после скандальной рекламы алкоголя. Болельщик требовал вернуть деньги, потраченные на билеты на предполагавшуюся «последнюю игру» с «Кливлендом».

В понедельник Гарсия пришел в суд высшей инстанции округа Лос-Анджелес с ходатайством об отзыве без права повторной подачи иска. Фанат заявил, что решил отказаться от разбирательства после того, как принял предложение от спортивного фэнтези-приложения.

Компания-владелец внесла на счет Гарсии в приложении бонусные средства в размере 865,66 долларов – точную сумму, которую он потратил на два билета на игру «Лейкерс» против «Кливленда» 31 марта 2026 года.

Гарсия заявил, что сможет вывести любые выигрыши, полученные от этих средств. Кроме того, по его словам, ему предоставят билеты на матч «Лейкерс » на его выбор, а также некоторую другую мерчандайзинговую продукцию.