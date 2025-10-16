Видеообращение Трэя Янга также оказалось рекламой алкогольного напитка

Трэй Янг последовал примеру Леброна Джеймса.

Сообщение «пришло время » разыгрывающего «Атланты» стало, в подражание форварду «Лейкерс» , мостиком к рекламе алкогольного напитка.

Янг намекал на это ранее извиняющимся «просто бизнес 😂» в соцсетях.