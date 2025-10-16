0

Видеообращение Трэя Янга также оказалось рекламой алкогольного напитка

Трэй Янг последовал примеру Леброна Джеймса.

Сообщение «пришло время» разыгрывающего «Атланты» стало, в подражание форварду «Лейкерс», мостиком к рекламе алкогольного напитка.

Янг намекал на это ранее извиняющимся «просто бизнес 😂» в соцсетях.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?5422 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Трэя Янга
