Видеообращение Трэя Янга также оказалось рекламой алкогольного напитка
Трэй Янг последовал примеру Леброна Джеймса.
Сообщение «пришло время» разыгрывающего «Атланты» стало, в подражание форварду «Лейкерс», мостиком к рекламе алкогольного напитка.
Янг намекал на это ранее извиняющимся «просто бизнес 😂» в соцсетях.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?5422 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Трэя Янга
