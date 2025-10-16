«В финале будут играть ЦСКА и УНИКС». Никита Загдай и Антон Понкрашов поделились прогнозами на новый сезон Лиги ВТБ
Загдай и Понкрашов назвали фаворитов сезона Единой лиги ВТБ.
- Какой клуб выиграет «регулярку»?
Никита Загдай: «УНИКС».
Антон Понкрашов: «ЦСКА».
- Кто станет MVP «регулярки»?
Загдай: «Маркус Бингэм».
Антон: «Мело Тримбл».
- Какие команды будут играть в финале?
Загдай: «УНИКС и ЦСКА».
Понкрашов: «ЦСКА и УНИКС».
– Какая команда станет «открытием сезона»?
Загдай: «МБА-МАИ».
Понкрашов: «МБА-МАИ».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Вид сверху»
