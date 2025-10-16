  • Спортс
«В финале будут играть ЦСКА и УНИКС». Никита Загдай и Антон Понкрашов поделились прогнозами на новый сезон Лиги ВТБ

Загдай и Понкрашов назвали фаворитов сезона Единой лиги ВТБ.

- Какой клуб выиграет «регулярку»?

Никита Загдай: «УНИКС».

Антон Понкрашов: «ЦСКА».

- Кто станет MVP «регулярки»?

Загдай: «Маркус Бингэм».

Антон: «Мело Тримбл».

- Какие команды будут играть в финале?

Загдай: «УНИКС и ЦСКА».

Понкрашов: «ЦСКА и УНИКС».

– Какая команда станет «открытием сезона»?

Загдай: «МБА-МАИ».

Понкрашов: «МБА-МАИ».

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6984 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Вид сверху»
logoАнтон Понкрашов
logoНикита Загдай
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
Маркус Бингэм
logoУНИКС
Мело Тримбл
logoМБА-МАИ
