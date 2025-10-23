Первый тренер Егора Дёмина: «Даже не скажешь, что он новичок, настолько выглядит уверенно и зрело»

Первый тренер Егора Дёмина прокомментировал дебют игрока в НБА.

«Признаюсь, я давно не получал такого удовольствия от просмотра игры! Настолько Егор выглядел уверенно и легко на паркете. Не могу представить и осознать, как можно выходить на свой дебютный матч в НБА таким хладнокровным и спокойным. Егор своей ровной и организационной игрой убаюкивает соперников, а потом неожиданно, словно кинжалом пронзает, делает острую атаку или передачу.

Приятно наблюдать за игрой Егора не только в атаке, но и в защите, как хорошо читает игру нападающих соперника, готов всегда к перехвату или к даблу. Даже не скажешь, что он новичок, настолько выглядит уверенно и зрело. Он очень быстро прогрессирует, с каждым днем становится лучше, много работает.

Конечно, можно сказать, что я предвзят, но кому как не мне можно об этом говорить, когда я наблюдаю за его становлением с первых шагов в баскетболе, знаю его сильные и слабые стороны, его отношение к игре, его трудолюбие.

Смотрели за игрой вместе с отцом Егора Владимиром, и конечно, не могли быть спокойными. Обсуждали каждое взаимодействие, решение и момент на паркете и бурно реагировали на действия Егора. В таком режиме просмотр становится еще интереснее и приятнее», – сказал Евгений Горбунов.

Егор Дёмин набрал 14 очков и 5 подборов за 22 минуты в первом официальном матче в НБА