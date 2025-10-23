  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Первый тренер Егора Дёмина: «Даже не скажешь, что он новичок, настолько выглядит уверенно и зрело»
4

Первый тренер Егора Дёмина: «Даже не скажешь, что он новичок, настолько выглядит уверенно и зрело»

Первый тренер Егора Дёмина прокомментировал дебют игрока в НБА.

«Признаюсь, я давно не получал такого удовольствия от просмотра игры! Настолько Егор выглядел уверенно и легко на паркете. Не могу представить и осознать, как можно выходить на свой дебютный матч в НБА таким хладнокровным и спокойным. Егор своей ровной и организационной игрой убаюкивает соперников, а потом неожиданно, словно кинжалом пронзает, делает острую атаку или передачу.

Приятно наблюдать за игрой Егора не только в атаке, но и в защите, как хорошо читает игру нападающих соперника, готов всегда к перехвату или к даблу. Даже не скажешь, что он новичок, настолько выглядит уверенно и зрело. Он очень быстро прогрессирует, с каждым днем становится лучше, много работает.

Конечно, можно сказать, что я предвзят, но кому как не мне можно об этом говорить, когда я наблюдаю за его становлением с первых шагов в баскетболе, знаю его сильные и слабые стороны, его отношение к игре, его трудолюбие.

Смотрели за игрой вместе с отцом Егора Владимиром, и конечно, не могли быть спокойными. Обсуждали каждое взаимодействие, решение и момент на паркете и бурно реагировали на действия Егора. В таком режиме просмотр становится еще интереснее и приятнее», – сказал Евгений Горбунов.

Егор Дёмин набрал 14 очков и 5 подборов за 22 минуты в первом официальном матче в НБА

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1625 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Команда Егора Дёмина
logoЕгор Дёмин
logoНБА
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Егора Дёмина лучший дебют в НБА в истории российского баскетбола
сегодня, 13:00
Егор Дёмин: «Много пространства для роста: игра под прессингом, меньше потерь, координация команды, лидерские навыки»
сегодня, 11:32
Владимир Дёмин: «Егор заряжен на трехочковую атаку, которая всегда была его главным оружием. Вижу предпосылки к хорошему игровому времени»
сегодня, 09:47
Главные новости
«Трамп идет. Впереди нечто большее». Стивен Эй Смит усмотрел политический след в громком деле о ставках в НБА
37 минут назад
Эйс Бэйли: «Я, по сути, играю в стиле Кевина Дюрэнта»
сегодня, 15:38
Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Монако», «Барселона» примет «Жальгирис» и другие матчи
сегодня, 15:05
Кенни Эткинсон: «Все говорят, что мы – претенденты. Но нам сначала нужно пройти второй раунд плей-офф»
сегодня, 15:04
Спенсер Динуидди подписал контракт с «Баварией»
сегодня, 14:40
Аллей-уп Ламело Болла на Брэндона Миллера и реверс-данк Виктора Вембаньямы – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
сегодня, 14:11Видео
Деандре Эйтон: «Я, наверное, сложный для понимания «большой»
сегодня, 13:54
Майк Браун: «Действительно верю, что у нас глубокая команда. И во многом это заслуга Леона Роуза»
сегодня, 13:16
Баскетболист «Майами» Терри Розир был арестован ФБР по делу о мошенничестве на ставках
сегодня, 11:47
Егор Дёмин: «Много пространства для роста: игра под прессингом, меньше потерь, координация команды, лидерские навыки»
сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
сегодня, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
сегодня, 14:27
Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»
сегодня, 13:30
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
сегодня, 12:07
Душан Милетич из «Клужа» стал MVP 4-го тура Еврокубка
сегодня, 10:52Фото
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
вчера, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
вчера, 19:30
Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»
вчера, 19:08