Эйс Бэйли: «Я, по сути, играю в стиле Кевина Дюрэнта»

Молодой игрок «Юты» считает, что его стиль игры напоминает манеру Кевина Дюрэнта.

«Я много смотрел за тем, как он играет. По сути, моя игра – это тихая версия игры Дюрэнта. Был момент, когда один из моих партнеров сказал: «Бро, вы только что сделали одинаковое движение». Я даже не осознавал этого до того момента. Это было безумие», – поделился Эйс Бэйли.

19-летний форвард также рассказал о своих целях на сезон.

«Награда «Новичок года» – это важная цель для меня. Также я точно хочу стать участником Матча всех звезд», – заявил 5-ый пик драфта НБА 2025 года.

