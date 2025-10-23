  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Трамп идет. Впереди нечто большее». Стивен Эй Смит усмотрел политический след в громком деле о ставках в НБА
9

«Трамп идет. Впереди нечто большее». Стивен Эй Смит усмотрел политический след в громком деле о ставках в НБА

Стивен Эй Смит высказался о скандале со ставками в НБА.

«Сколько раз я уже говорил, что Трамп идет? И я снова повторю это на национальном телевидении. Bad Bunny выступает на Супербоуле, и вдруг появляется информация, что иммиграционная служба (ICE) будет там проводить массовые депортации. Супербоул испорчен. Важный вечер для НБА, Вембаньяма устроил шоу, которое теперь омрачено из-за этой истории.

Помните, у Трампа очень долгая история связей со спортивным миром – ведь у него были казино. Любой, кто был рядом с ним, кто общался с ним, кто видел его реакцию на действия спортивных ли, – не удивлен сегодняшним событиям.

Это заявление и предупреждение: впереди нечто большее. Именно это нам и говорят. Поверьте, ситуация предельно серьезна. Эта площадка не позволяет мне раскрыть тему так, как я собираюсь это сделать. Но я предупреждал: Трамп идет. Он приближается.

Поговорите с людьми в НБА, в НФЛ, в спортивном мире. Они считают, что это лишь верхушка айсберга. Это очень тревожно, мы не знаем, к чему это приведет, но это только начало. Всем лучше приготовиться. Потому что Трамп идет», – заявил Стивен Эй Смит.

ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере. Среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1625 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети X
происшествия
logoНФЛ
logoНБА
logoСтивен Эй Смит
Политика
logoДональд Трамп
Ставки на баскетбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере. Среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники
57 минут назад
Будущее Малика Бизли зависит от заявления Министерства юстиции. Сегодня будет объявлено о «многочисленных арестах» по делу о нелегальных ставках (Пабло Торре)
сегодня, 13:19
ФБР арестовала тренера «Портленда» Чонси Биллапса по делу о нелегальном покере, связанном с мафией
сегодня, 12:52
Главные новости
Эйс Бэйли: «Я, по сути, играю в стиле Кевина Дюрэнта»
сегодня, 15:38
Первый тренер Егора Дёмина: «Даже не скажешь, что он новичок, настолько выглядит уверенно и зрело»
сегодня, 15:18
Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Монако», «Барселона» примет «Жальгирис» и другие матчи
сегодня, 15:05
Кенни Эткинсон: «Все говорят, что мы – претенденты. Но нам сначала нужно пройти второй раунд плей-офф»
сегодня, 15:04
Спенсер Динуидди подписал контракт с «Баварией»
сегодня, 14:40
Аллей-уп Ламело Болла на Брэндона Миллера и реверс-данк Виктора Вембаньямы – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
сегодня, 14:11Видео
Деандре Эйтон: «Я, наверное, сложный для понимания «большой»
сегодня, 13:54
Майк Браун: «Действительно верю, что у нас глубокая команда. И во многом это заслуга Леона Роуза»
сегодня, 13:16
Баскетболист «Майами» Терри Розир был арестован ФБР по делу о мошенничестве на ставках
сегодня, 11:47
Егор Дёмин: «Много пространства для роста: игра под прессингом, меньше потерь, координация команды, лидерские навыки»
сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
сегодня, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
сегодня, 14:27
Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»
сегодня, 13:30
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
сегодня, 12:07
Душан Милетич из «Клужа» стал MVP 4-го тура Еврокубка
сегодня, 10:52Фото
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
вчера, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
вчера, 19:30
Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»
вчера, 19:08