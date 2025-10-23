«Трамп идет. Впереди нечто большее». Стивен Эй Смит усмотрел политический след в громком деле о ставках в НБА

Стивен Эй Смит высказался о скандале со ставками в НБА.

«Сколько раз я уже говорил, что Трамп идет? И я снова повторю это на национальном телевидении. Bad Bunny выступает на Супербоуле, и вдруг появляется информация, что иммиграционная служба (ICE) будет там проводить массовые депортации. Супербоул испорчен. Важный вечер для НБА, Вембаньяма устроил шоу, которое теперь омрачено из-за этой истории.

Помните, у Трампа очень долгая история связей со спортивным миром – ведь у него были казино. Любой, кто был рядом с ним, кто общался с ним, кто видел его реакцию на действия спортивных ли, – не удивлен сегодняшним событиям.

Это заявление и предупреждение: впереди нечто большее. Именно это нам и говорят. Поверьте, ситуация предельно серьезна. Эта площадка не позволяет мне раскрыть тему так, как я собираюсь это сделать. Но я предупреждал: Трамп идет. Он приближается.

Поговорите с людьми в НБА, в НФЛ , в спортивном мире. Они считают, что это лишь верхушка айсберга. Это очень тревожно, мы не знаем, к чему это приведет, но это только начало. Всем лучше приготовиться. Потому что Трамп идет», – заявил Стивен Эй Смит .

ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере. Среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники