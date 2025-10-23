Деандре Эйтон: «Я, наверное, сложный для понимания «большой»

Центровой «Лейкерс» объяснил свой слабый дебют недопониманием с партнерами.

«Сегодня я понял, что, наверное, я – сложный для понимания «большой». После пик-н-ролла могу и пойти под кольцо, и остаться в «кармане» средней зоны. Вероятно, это иногда затрудняет игру партнеров.

Я так привык, что против меня выставляют игрока ниже ростом, что иногда могу не даже завершить «ролл» и немного задерживаюсь у линии штрафного броска, чтобы быть доступным для паса. Но бывают моменты, когда я иду под кольцо.

Нужно сыграть еще несколько матчей против таких сильных команд, как «Голден Стэйт», чтобы понять их стандартные схемы защиты и то, как они пытаются использовать своих игроков против нас», – поделился размышлениями Деандре Эйтон .

В матче против «Уорриорз» 27-летний центровой набрал 10 очков и сделал 6 подборов за 34 минуты на площадке.