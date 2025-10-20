Емченко, Рейнольдс, Зубков, Герасимов и Ухов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ назвала лучших игроков недели.
По итогам матчей 13-19 октября в символическую пятерку вошли разыгрывающий Тимофей Герасимов («Уралмаш»), атакующие защитники Иван Ухов (ЦСКА) и Владислав Емченко («Зенит»), форвард Андрей Зубков (МБА-МАИ) и центровой Джален Рейнольдс (УНИКС).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
