Емченко, Рейнольдс, Зубков, Герасимов и Ухов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ назвала лучших игроков недели.

По итогам матчей 13-19 октября в символическую пятерку вошли разыгрывающий Тимофей Герасимов («Уралмаш »), атакующие защитники Иван Ухов (ЦСКА ) и Владислав Емченко («Зенит»), форвард Андрей Зубков (МБА-МАИ) и центровой Джален Рейнольдс (УНИКС).