1

Евролига может исключить «Виллербан» за несоответствие стандартам лиги

Французский клуб рискует покинуть список участников Евролиги.

«Виллербан» находится под угрозой исключения из главного европейского турнира за невыполнение финансовых требований, необходимых для обладания лицензией категории А.

По информации Eurohoops, клуб не смог обеспечить минимальный фонд зарплат игроков, установленный новыми правилами финансового фэйр-плей, который должен составлять 5,85 млн евро.

Согласно официальным данным, опубликованным французской лигой LNB, зарплатные расходы «Виллербана» составляют 4,55 млн евро, что значительно ниже требуемой Евролигой суммы для клубов-акционеров.

Это влечет за собой санкции со стороны Евролиги в отношении «Виллербана», а также дает лиге право исключить клуб. Кроме того, акционеры лиги могут принять решение не приглашать клуб к продлению лицензии. Данный вопрос уже обсуждался на недавнем заседании правления Евролиги.

Лицензия «Виллербана» истекает летом, а новое соглашение до сих пор не подписано.

Ранее стало известно о намерении французского клуба, президентом которого является Тони Паркер, перейти из Евролиги в Лигу чемпионов ФИБА после сезона-25/26.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
