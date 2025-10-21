Стивен Джексон: «У «Голден Стэйт» лучшая стартовая пятерка в НБА, команда может выиграть чемпионат»

Стивен Джексон высоко оценил возможности «Уорриорз».

«Хочу открыто заявить всему миру: «Уорриорз» способны выиграть чемпионат.

Стартовая пятерка, которую я сейчас назову – лучшая в НБА в этом сезоне. Стеф – первый номер, Джимми – на двойке, Куминга – третий, Дрэймонд – четвертый номер, Хорфорд – пытый», – заявил бывший игрок НБА.