Стивен Джексон: «У «Голден Стэйт» лучшая стартовая пятерка в НБА, команда может выиграть чемпионат»
Стивен Джексон высоко оценил возможности «Уорриорз».
«Хочу открыто заявить всему миру: «Уорриорз» способны выиграть чемпионат.
Стартовая пятерка, которую я сейчас назову – лучшая в НБА в этом сезоне. Стеф – первый номер, Джимми – на двойке, Куминга – третий, Дрэймонд – четвертый номер, Хорфорд – пытый», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Analysis
