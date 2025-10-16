Джонатан Куминга оштрафован на 35 тысяч долларов за инцидент с судьей

НБА наказала Кумингу за неуместное поведение в предсезонном матче с «Портлендом».

Согласно официальному заявлению лиги, форвард «Уорриорз» оштрафован на 35 тысяч долларов за «неуместный контакт с судьей».

Инцидент произошел в конце первой половины предсезонном матча «Голден Стэйт » – «Портленд», после того как Куминга расстроился из-за того, что судья не зафиксировал фол.

