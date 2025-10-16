Джонатан Куминга оштрафован на 35 тысяч долларов за инцидент с судьей
НБА наказала Кумингу за неуместное поведение в предсезонном матче с «Портлендом».
Согласно официальному заявлению лиги, форвард «Уорриорз» оштрафован на 35 тысяч долларов за «неуместный контакт с судьей».
Инцидент произошел в конце первой половины предсезонном матча «Голден Стэйт» – «Портленд», после того как Куминга расстроился из-за того, что судья не зафиксировал фол.
«Мне это даже понравилось». Стив Керр не винит Джонатана Кумингу за удаление из-за контакта с судьей
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6986 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
