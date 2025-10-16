1

Джонатан Куминга оштрафован на 35 тысяч долларов за инцидент с судьей

НБА наказала Кумингу за неуместное поведение в предсезонном матче с «Портлендом».

Согласно официальному заявлению лиги, форвард «Уорриорз» оштрафован на 35  тысяч долларов за «неуместный контакт с судьей».

Инцидент произошел в конце первой половины предсезонном матча «Голден Стэйт» – «Портленд», после того как Куминга расстроился из-за того, что судья не зафиксировал фол.

«Мне это даже понравилось». Стив Керр не винит Джонатана Кумингу за удаление из-за контакта с судьей

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6986 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
logoДжонатан Куминга
logoНБА
штрафы
предсезонные матчи
logoГолден Стэйт
