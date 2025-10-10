«Дубай» официально объявил о подписании Тэрена Армстронга

Тэрен Армстронг перешел в «Дубай».

23-летний австралийский защитник (196 см) отказался от попытки пробиться в НБА.

Армстронг набирал 17,1 очка, 4,6 подбора и 4,7 передачи в среднем в последнем чемпионате Австралии, после чего получил двусторонний контракт в НБА с «Голден Стэйт» в прошлом сезоне и присоединился к команде в Летней лиге.

Защитник продолжит карьеру в «Дубае» и будет выступать в Евролиге и Адриатической лиге.