0

«Иди туда, где ты нужен». Филип Петрушев рассказал о переходе в «Дубай»

Филип Петрушев оказался в «Дубае» после длительного периода неопределенности.

25-летний форвард провел прошлый сезон в аренде в «Црвене Звезде», права на баскетболиста принадлежали «Олимпиакосу». Петрушев подтвердил историю переговоров.

«Было много всего. Сначала я ждал интереса из НБА. Когда этого не случилось, оказалось, что «Црвена Звезда» уже собрала ростер. У меня было много предложений, но самым заинтересованным оказался «Дубай». Как говорят в Сербии, иди туда, где ты нужен.

Менеджмент и тренерский штаб клуба в основном с Балкан, мы говорим на одном языке, думаем одинаково. Правильный выбор.

Были разговоры о переподписании с «Олимпиакосом», но компромисс не сложился. Мне нравится клуб, город и фанаты. Тяжело было расставаться, но у тренера своя специфическая игровая система, к которой я не подхожу. Я более универсальный игрок, который может быть задействован на нескольких позициях, думаю, что показал свой потенциал в «Црвене Звезде».

В итоге могу и снова очутиться в «Олимпиакосе». Почему нет? У меня там друзья. Продолжаю общаться, отличное место», – заключил Петрушев.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
