Юрица Големац продлил контракт с «Дубаем» до конца сезона-2027/28

Юрица Големац продолжит работу в «Дубае».

48-летний словенский главный тренер подписал двухлетнее продление контракта и останется в команде до конца сезона-2027/28.

Големац вывел «Дубай» в полуфинал Адриатической лиги в первый сезон и занимался подготовкой к дебюту в Евролиге, стартовав с результатом 2-2.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Дубая»
logoДубай
Юрица Големац
logoЕвролига
logoАдриатическая лига
