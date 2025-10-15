Юрица Големац продлил контракт с «Дубаем» до конца сезона-2027/28
Юрица Големац продолжит работу в «Дубае».
48-летний словенский главный тренер подписал двухлетнее продление контракта и останется в команде до конца сезона-2027/28.
Големац вывел «Дубай» в полуфинал Адриатической лиги в первый сезон и занимался подготовкой к дебюту в Евролиге, стартовав с результатом 2-2.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Дубая»
