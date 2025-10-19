«Миннесота» активировала опции в контрактах Роба Диллингэма и Терренса Шэннона на сезон-2026/27

Шэннон и Диллингэм получили продление соглашений.

«Тимвервулвс» воспользовались опциями команды на сезон-2026/27 в договорах защитников. Для обоих игроков это были опции за третий год контракта.

25-летний Шэннон в дебютном прошлом сезоне набирал в среднем 4,3 очка, 1,5 подбора и 1 передачу за 10,6 минуты на паркете в 32 матчах. По активированной опции он заработает 2,8 млн долларов.

Показатели 20-летнего Диллингэма в прошлом розыгрыше чемпионата составляли 4,5 очка, 1 подбор и 2 передачи за 10,5 минуты в 49 играх. За сезон-2026/27 он получит 6,8 млн долларов.