«Новый Орлеан» сохранит Джейдена Спрингера

Спрингер получил место в составе «Пеликанс» на новый сезон.

В начале августа 23-летний защитник подписал с клубом негарантированный контракт типа Exhibit 10.

Чемпион НБА в составе «Селтикс» провел 4 сезона в лиге и отыграл 110 матчей в «регулярках». Последний чемпионат Спрингер заканчивал в «Юте», набирая 3,8 очка, 2 подбора и 1,4 передачи за 13,2 минуты в среднем.