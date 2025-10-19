«Новый Орлеан» сохранит Джейдена Спрингера
Спрингер получил место в составе «Пеликанс» на новый сезон.
В начале августа 23-летний защитник подписал с клубом негарантированный контракт типа Exhibit 10.
Чемпион НБА в составе «Селтикс» провел 4 сезона в лиге и отыграл 110 матчей в «регулярках». Последний чемпионат Спрингер заканчивал в «Юте», набирая 3,8 очка, 2 подбора и 1,4 передачи за 13,2 минуты в среднем.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9169 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
