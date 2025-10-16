«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с Ике Ироэгбу

Ике Ироэгбу стал свободным агентом.

30-летний американский разыгрывающий подписал месячный контракт с «Валенсией» в сентябре, чтобы помочь ослабленной травмами задней линии. До этого защитник отыграл 2 сезона в «Жироне».

Ироэгбу вышел на площадку в 5 официальных матчах, набирая 5 очков и 1,2 передачи в среднем. Баскетболист помог клубу выиграть испанский Суперкубок.

«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с игроком.