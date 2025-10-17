Реджи Миллер: «Если «Никс» в этом году не пройдут Восток, что-то не так!»
Реджи Миллер задрал планку ожиданий для «Нью-Йорка».
Клуб поменял главного тренера после выхода в финал конференции и значительно усилил скамейку запасных.
«Постоянно говорят, что я «хейтер» «Никс». Но это не так. Хорошо к ним отношусь.
Если они не смогут выйти в финал от Востока в этом году, что-то не так!» – заявил легендарный игрок и комментатор.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8696 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC New York
