11 драфт-классов подряд ни один из выбранных «Милоуки» игроков не подписывал с клубом второй контракт

У «Бакс» не выходит задрафтовать подходящих баскетболистов.

Учитывая отчисление Тайлера Смита, серия «Милуоки» достигла 11 драфт-классов подряд, в которых ни один их собственный пик не получил второй контракт.

Последним задрафтованным «Бакс» игроком, подписавшим второе соглашение, является Яннис Адетокумбо , который был выбран под 15-м номером на драфте НБА 2013 года.

Пики первого раунда «Милуоки » с 2013 года: