11 драфт-классов подряд ни один из выбранных «Милоуки» игроков не подписывал с клубом второй контракт
У «Бакс» не выходит задрафтовать подходящих баскетболистов.
Учитывая отчисление Тайлера Смита, серия «Милуоки» достигла 11 драфт-классов подряд, в которых ни один их собственный пик не получил второй контракт.
Последним задрафтованным «Бакс» игроком, подписавшим второе соглашение, является Яннис Адетокумбо, который был выбран под 15-м номером на драфте НБА 2013 года.
Пики первого раунда «Милуоки» с 2013 года:
Джабари Паркер (2-й номер, 2014)
Рашад Вон (17-й, 2015)
Тон Макер (10-й, 2016)
Ди Джей Уилсон (17-й, 2017)
Донте Дивинченцо (17-й, 2018)
Кевин Портер (30-й, 2019)
Ар Джей Хэмптон (24-й, 2020)
Маржон Боучэмп (24-й, 2022)
Эй Джей Джонсон (23-й, 2024)
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10957 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
