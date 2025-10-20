  • Спортс
  • 11 драфт-классов подряд ни один из выбранных «Милоуки» игроков не подписывал с клубом второй контракт
4

11 драфт-классов подряд ни один из выбранных «Милоуки» игроков не подписывал с клубом второй контракт

У «Бакс» не выходит задрафтовать подходящих баскетболистов.

Учитывая отчисление Тайлера Смита, серия «Милуоки» достигла 11 драфт-классов подряд, в которых ни один их собственный пик не получил второй контракт.

Последним задрафтованным «Бакс» игроком, подписавшим второе соглашение, является Яннис Адетокумбо, который был выбран под 15-м номером на драфте НБА 2013 года.

Пики первого раунда «Милуоки» с 2013 года:

  • Джабари Паркер (2-й номер, 2014)

  • Рашад Вон (17-й, 2015)

  • Тон Макер (10-й, 2016)

  • Ди Джей Уилсон (17-й, 2017)

  • Донте Дивинченцо (17-й, 2018)

  • Кевин Портер (30-й, 2019)

  • Ар Джей Хэмптон (24-й, 2020)

  • Маржон Боучэмп (24-й, 2022)

  • Эй Джей Джонсон (23-й, 2024)

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
