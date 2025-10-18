Гилберт Аренас: «ШГА будет трудно взять второй приз MVP подряд»
Гилберт Аренас оценил шансы действующего MVP сохранить звание.
«ШГА будет трудно взять второй приз MVP подряд. Многое будет зависеть от его статистики, если он снова приведет команду на первое место на Западе. Если он снова станет с «Оклахомой» первым на Западе и сохранит ту же статистику, то не получит приз снова. Понимаете? Ему придется улучшить статистику и стать с командой первым в конференции, чтобы добиться этого, ведь в 2025-м он превзошел человека, у которого был трипл-дабл.
Если у Йокича снова будет трипл-дабл, а «Наггетс» финишируют первыми, он и получит награду», – считает бывший игрок НБА.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8797 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: VladTV
