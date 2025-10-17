Реджи Миллер о составе «Тандер»: «Это не новая версия «Буллз» Джордана?»

Реджи Миллер заявил о возможной династии в «Оклахоме».

«Это не новая версия молодых «Буллз» в Оклахома-Сити?

Шэй Гилджес-Александер – Майкл Джордан. Джейлен Уильямс – кто-то вроде Скотти Пиппена. Чет Холмгрен – Деннис Родман.

У них есть нужный состав, тренерский уровень, глубокая команда. Судя по всему, у них все в порядке с мотивацией.

Понимаю, что Запад силен, «Денвер» перезапустил команду, «Миннесота» в порядке. Но если «Оклахома» будет здоровой и голодной, мне нравятся их шансы на повторение», – заключил легендарный баскетболист.