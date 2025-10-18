  • Спортс
Стив Керр: «Мне очень нравится состав «Уорриорз». Нет этих проблем с совместимостью – на этот раз пазл определенно сложился»

Стив Керр оценил состав «Уорриорз» перед сезоном-25/26.

«Мне очень нравится наш состав. Надо признать, мне повезло, за эти 12 лет в моем распоряжении оказывались отличные составы. Не всегда все идеально с точки зрения совместимости игроков. В последние несколько лет в этом отношении не все было гладко, но как раз сейчас все очень здорово. В этом году пазл определенно сложился.

Стеф Карри всегда выглядит великолепно... Мне кажется, самое главное в 37 лет – поддерживать уровень на протяжении 82 матчей. Постепенно это становится все сложнее, и в какой-то момент каждый сталкивается с фактором возраста. И в этом году главное для нас – контролировать ситуацию по ходу сезона, правильно распределить силы.

Переход Хорфорда? Мне кажется, каждый в НБА был бы рад поиграть со Стефом Карри... Думаю, он идеально нам подходит. И мы были в восторге, что сам он тоже так считает и хочет перебраться к нам», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».

