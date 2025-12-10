Видео
35 очков Джейлена Брансона вывели «Никс» в полуфинал Кубка НБА

Джейлен Брансон стал самым результативным в матче Кубка НБА.

«Нью-Йорк» вышел в полуфинальную стадию внутрисезонного турнира, обыграв «Торонто» (117:101).

На счету разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона 35 очков, 3 подбора и 4 передачи на 3 потери. Брансон реализовал 13 из 19 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых и 3 из 5 штрафных.

Защитник Джош Харт добавил 21 очко (8 из 11 с игры, 4 из 7 из-за дуги), 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Со стороны «Рэпторс» выделился форвард Брэндон Ингрэм. В его активе 31 очко (11 из 18 с игры, 3 из 5 трехочковых), 6 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

