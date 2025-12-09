  • Спортс
  «Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак
«Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак

«Сан-Пабло Бургос» объявил о смене главного тренера.

«Сан-Пабло Бургос», проигравший в восьми из девяти стартовых матчей чемпионата Испании, принял решение о кадровых изменениях. Клуб расстался с Бруно Савиньяни и назначил новым главным тренером опытного Порфи Фисака.

Савиньяни, приведший команду к историческому успеху в низшей лиге (результат 32-2, чемпионство и повышение в классе) и ставший первым бразильским тренером в чемпионате Испании, не смог адаптировать команду к высшему дивизиону. Клуб поблагодарил его за работу, заявив, что он «навсегда останется частью истории «Сан-Пабло Бургос».

Новый главный тренер Порфи Фисак – известный в Испании специалист с 14 сезонами опыта в высшем дивизионе страны. Его главной задачей станет спасение «Бургоса» от вылета.

Источник: Официальный сайт «Сан-Пабло Бургос»
