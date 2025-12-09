«Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак
«Сан-Пабло Бургос» объявил о смене главного тренера.
«Сан-Пабло Бургос», проигравший в восьми из девяти стартовых матчей чемпионата Испании, принял решение о кадровых изменениях. Клуб расстался с Бруно Савиньяни и назначил новым главным тренером опытного Порфи Фисака.
Савиньяни, приведший команду к историческому успеху в низшей лиге (результат 32-2, чемпионство и повышение в классе) и ставший первым бразильским тренером в чемпионате Испании, не смог адаптировать команду к высшему дивизиону. Клуб поблагодарил его за работу, заявив, что он «навсегда останется частью истории «Сан-Пабло Бургос».
Новый главный тренер Порфи Фисак – известный в Испании специалист с 14 сезонами опыта в высшем дивизионе страны. Его главной задачей станет спасение «Бургоса» от вылета.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Сан-Пабло Бургос»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости