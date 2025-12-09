Деандре Эйтон стал первым игроком стартовой пятерки в истории «Лейкерс», оформившим дабл-дабл без промахов и потерь

Эйтон стал автором уникального достижения для игроков «Лейкерс».

Вчера «Лейкерс» обыграли «Филадельфию» (112:108) благодаря усилиям форварда Леброна Джеймса в концовке.

Центровой «озерников» Деандре Эйтон вышел в стартовом составе и набрал 14 очков (7 из 7 с игры), 12 подборов, 2 передачи без потерь и 1 блок-шот.

Таким образом Эйтон стал первым «стартером» в истории «Лейкерс », кому удалось собрать дабл-дабл, не допустив ни одного промаха и ни одной потери.