Име Удока о замене Фреду Ванвлиту: «Это будут разные парни, которым достанется часть его роли»

Име Удока наметил основы нападения «Рокетс».

Команде придется действовать без основного плеймейкера – Фреда Ванвлита.

«Это будут разные парни, которым достанется часть его роли. Например, Рид Шеппард и Амен Томпсон, которые уже делали это на более коротком промежутке, когда Фред отсутствовал.

Мы сильно полагались на Ванвлита первые годы, на его опыт и IQ в роли разыгрывающего. Но теперь будем действовать коллективно, с несколькими парнями, которые будут инциировать атаку. Алперен Шенгюн – центровой, через которого многое может идти. Кевин Дюрэнт, с учетом внимания обороны, которое он привлекает. У нас не будет традиционного разыгрывающего, но много других элементов, которые сделают свое дело», – заключил Име Удока.