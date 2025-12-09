Президент «Партизан» Остоя Мияйлович: «Игрокам очень хорошо платят, несправедливо, что они не уважают нашего тренера»

Президент «Партизан» отреагировал на сообщения о проблемах с дисциплиной в раздевалке.

Президент белградского «Партизана » Остоя Мияйлович выступил с жестким предупреждением в связи с нарушениями дисциплины в команде и заявил, что клуб готов расторгнуть контракты с некоторыми игроками.

Мияйлович сообщил, что члены тренерского штаба Желько Обрадовича доложили о случаях, когда игроки оскорбляли персонал, проявляли неуважение и вели себя «крайне неподобающе». Он подчеркнул, что клуб будет действовать в соответствии с дисциплинарными правилами и условиями контрактов.

«Игрокам очень хорошо и вовремя платят, несправедливо, что они не уважают нашего тренера», – заявил он, назвав ситуацию «скандалом».

С учетом предстоящего прихода нового главного тренера Мияйлович четко дал понять: подобное отношение в дальнейшем недопустимо.

