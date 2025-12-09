0

ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА

ФИБА не рассчитывает, что игроки НБА выступят за сборные в отборочном турнире.

Несмотря на тесное сотрудничество с НБА по проекту расширения лиги в Европе, ФИБА не планирует менять текущий формат отборочных турниров. Генеральный секретарь организации Андреас Заглис подтвердил, что во время сезона НБА сборные будут обходиться без своих звезд, выступающих в Северной Америке.

«Мы не ожидаем изменений в изначальном плане ФИБА по отборочным матчам. С самого начала было предусмотрено, что в внутрисезонные периоды будут играть спортсмены, выступающие за лицензированные ФИБА клубы по всему миру.

И это было решением Конгресса ФИБА. Таким образом, все национальные федерации согласились с этим. И, конечно, вы знаете, что в летние окна, то есть в июле и августе, у нас доступны все игроки, включая тех, кто выступает в НБА», – добавил Заглис

При этом он заверил, что ФИБА работает над тем, чтобы игроки из потенциальных команд Лиги Европы под эгидой НБА были доступны для отборочных турниров.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoФИБА
Чемпионат мира по баскетболу 2027
logoНБА
Андреас Заглис
Лига Европы под эгидой НБА
