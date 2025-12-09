  • Спортс
  • Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник»
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник»

Главный тренер «Бетсити Пармы» прокомментировал поражение от ЦСКА.

«Бетсити Парма» потерпела крупное поражение в выездном матче против ЦСКА (55:93). После игры главный тренер пермяков Евгений Пашутин детально проанализировал причины неудачи, выделив несколько ключевых проблем.

«Я думаю, что на данный момент ЦСКА сильнее, и это очевидно. Особенно опасны армейцы у себя дома, поэтому мы сегодня постарались играть от защиты, меняли ее по ходу игры, но не все получалось. ЦСКА быстро двигал мяч, и мы не успевали по таймингу – играли все время с опозданием в защите.

Также, я думаю, мы сегодня проиграли подбор. В последних матчах мы прилично обходили соперников в этом аспекте, но сегодня наоборот – проиграли 33:45.

Во-вторых, прямо на разминке Майкл Хопкинс получил травму. Также не смог принять участие в матче Глеб Фирсов – у него уже несколько дней держится температура. В итоге мы играли без двух больших игроков в ротации. Это не оправдание, но факт в том, что их не хватило, и пришлось перестраивать игру.

Сделаем выводы. После похожей игры с ЦСКА мы вернулись домой, провели работу над ошибками и выиграли у УНИКСа. Нам нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник. Чтобы вся команда могла играть в высоком ритме и чтобы наша молодежь со скамейки помогала основе и не выпадала из игры», – подытожил Пашутин.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
