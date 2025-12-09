Эван Фурнье об «Олимпиакосе»: Теперь это мой дом, я хочу закончить здесь карьеру.

Защитник «Олимпиакоса » Эван Фурнье выразил желание завершить карьеру в греческом клубе.

«Когда я был моложе, я был очень эмоционален на площадке. Я играл с огромной страстью – возможно, даже чрезмерной. В НБА для этого просто слишком много игр. Тебя это раздавит, у тебя будут безумные взлеты и падения, потому что ты чувствуешь и впитываешь все эти эмоции. И хотя сейчас я более стоически все переношу, страсть здесь позволила мне снова соединиться с той частью себя. Было потрясающе снова играть с тем «огнем» и той энергией… Я очень по этому скучал. Я искренне счастлив, что здесь снова почувствовал себя живым!

После окончания прошлого сезона мой агент и клуб встретились и обсудили возможность продления контракта. Я хочу быть здесь. Хочу закончить здесь карьеру. Не знаю, сколько лет у меня впереди, но остаться я хочу именно здесь. Теперь это мой дом. Так что решение было очень легким», – сказал 33-летний защитник.

Фурнье присоединился к «Олимпиакосу» осенью 2024 года и помог команде стать чемпионом Греции и дойти до «Финала четырех» Евролиги. Прошедшим летом он продлил соглашение с клубом до 2028 года.