Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: О, боже мой, несите кокосовое масло!.

Во время трансляции матча «Шарлотт » – «Денвер » камера крупным планом показала царапины на руке центрового «Наггетс» Николы Йокича , оставленные ногтями его соперников.

«О, боже мой, несите кокосовое масло!», – воскликнул комментатор «Хорнетс» Эрик Коллинс.

На руках Йокича постоянно видны царапины, которые не успевают затягиваться вследствие особенностей кожи .