Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: «О, боже мой, несите кокосовое масло!»
Во время трансляции матча «Шарлотт» – «Денвер» камера крупным планом показала царапины на руке центрового «Наггетс» Николы Йокича, оставленные ногтями его соперников.
«О, боже мой, несите кокосовое масло!», – воскликнул комментатор «Хорнетс» Эрик Коллинс.
На руках Йокича постоянно видны царапины, которые не успевают затягиваться вследствие особенностей кожи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
