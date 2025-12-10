«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
Определилась первая пара полуфиналистов Кубка НБА.
Финалист Кубка НБА от Восточной конференции определится в противостоянии «Орландо» и «Нью-Йорка». Матч пройдет в субботу 13 декабря в Лас-Вегасе.
На другой стороне турнирной сетки соперники по полуфиналу Запада станут известны после игр «Оклахомы» против «Финикса» и «Лейкерс» против «Сан-Антонио».
