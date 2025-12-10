Крис Хэйнс: «Яннис Адетокумбо сказал одноклубникам, что не контролирует свое будущее, но призвал сосредоточиться на баскетболе»
Крис Хэйнс сообщил о встрече Янниса Адетокумбо с партнерами по команде.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо провел беседу с одноклубниками на фоне слухов о своем возможном уходе.
«Адетокумбо призвал партнеров сосредоточиться на баскетболе и игнорировать посторонний шум. На данный момент он находится в команде и настроен помочь ей стать лучше. Но не контролирует происходящее и свое будущее.
Ситуация, определенно, вышла за пределы нормальной, заставив его обратиться к раздевалке», – заключил инсайдер Крис Хэйнс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости