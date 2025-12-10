  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»
0

Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»

9 декабря в чемпионате Франции прошли два матча.

«Париж» разгромил «Ле-Портель», «Гравлин-Дюнкерк» дома проиграл «Лиможу».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 8-2, Виллербан – 8-2, Париж – 8-2, Нантер – 7-3, Страсбур – 7-3, Ле-Ман – 6-4, Элан Шалон – 6-4, Бурк – 6-4, Нанси – 5-5, Шоле – 5-5, Лимож – 4-7, Дижон – 3-7, Булазак – 3-7, Гравлин-Дюнкерк – 2-8, Сен-Кантен – 2-8, Ле-Портель – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Франции
результаты
logoЛимож
logoПариж
logoЛе-Портель
logoГравлин-Дюнкерк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Париж» уверенно обыграл «Сен-Кантен», «Бурк» взял верх над «Нантером»
7 декабря, 20:01
«Монако» официально объявил о подписании контракта с Кори Джозефом
4 декабря, 16:45Фото
Американский разыгрывающий Деандре Голстон продолжит карьеру в «Шоле»
3 декабря, 10:32Фото
Главные новости
Дэнни Грин: «Стефон Касл определенно может называться частью «Большого трио»
1 минуту назад
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не смогут остановить даже машину на пешеходном переходе рядом со школой»
20 минут назад
Джеймс Уорти: «Молодежь с уверенностью и дисциплиной – у «Сперс» нет слабых сторон»
34 минуты назад
Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
51 минуту назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
сегодня, 12:43
Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»
сегодня, 12:39
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
сегодня, 12:18
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
сегодня, 12:01
«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)
сегодня, 11:12
Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Автодора» Олег Родионов: «Терренсу Эдвардсу были предоставлены практически идеальные условия, но начались проблемы с дисциплиной»
42 минуты назад
Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»
сегодня, 13:10
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
сегодня, 12:43
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 08:58
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
сегодня, 12:42
Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
сегодня, 10:03
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39