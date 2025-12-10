Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»
9 декабря в чемпионате Франции прошли два матча.
«Париж» разгромил «Ле-Портель», «Гравлин-Дюнкерк» дома проиграл «Лиможу».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 8-2, Виллербан – 8-2, Париж – 8-2, Нантер – 7-3, Страсбур – 7-3, Ле-Ман – 6-4, Элан Шалон – 6-4, Бурк – 6-4, Нанси – 5-5, Шоле – 5-5, Лимож – 4-7, Дижон – 3-7, Булазак – 3-7, Гравлин-Дюнкерк – 2-8, Сен-Кантен – 2-8, Ле-Портель – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
