37 очков Десмонда Бэйна стали решающими в победе «Мэджик» над «Хит» в рамках Кубка НБА

Десмонд Бэйн вывел «Орландо» в полуфинал Кубка НБА.

Матч Кубка НБА между «Орландо» и «Майами» закончился в пользу «Мэджик» (117:108).

Главным героем встречи стал защитник Десмонд Бэйн. На его счету 37 очков за 38 минут на площадке. Бэйн реализовал 14 из 24 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых и 3 из 3 штрафных. В его активе также 6 подборов, 5 передач и 1 перехват и лучшие среди игроков старта «+11».

Центровой Уэнделл Картер оформил дабл-дабл – 14 очков (6 из 8 с игры, 2 из 3 из-за дуги) и 10 подборов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
