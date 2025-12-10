Шэмс Чарания: «В раздевалке «Милуоки» ощущают нарастающее напряжение из-за ситуации с Яннисом»

Шэмс Чарания: В раздевалке «Милуоки» ощущают нарастающее напряжение.

Будущее звездного форварда Янниса Адетокумбо в «Милуоки» остается неопределенным, и, по информации инсайдера Шэмса Чарании , его партнеры по команде начинают испытывать беспокойство.

«Яннис Адетокумбо хочет играть и бороться за второй чемпионский титул НБА. Но сейчас «Бакс» ведут борьбу лишь за место в нижней части турнирной таблицы – за путевку в плей‑ин. На данный момент их результат – 10 побед при 15 поражениях.

На прошлой неделе начались активные и открытые переговоры между агентом Янниса и руководством «Милуоки ». По моей информации, в раздевалке тоже ощущают нарастающее напряжение.

Дальнейшие обсуждения могут стать еще более напряженными. Все будет зависеть от того, как команда проявит себя до конца этого месяца. Впереди сложный график: шесть из следующих девяти матчей пройдут на выезде.

В конечном счете все сведется к победам и поражениям – к тому, как команда будет выглядеть до дедлайна обменов в НБА 5 февраля», – подчеркнул Чарания.