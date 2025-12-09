21

«Клипперс» намерены помочь Крису Полу найти новую команду

«Клипперс» будут сотрудничать с Крисом Полом для организации обмена. Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, руководство клуба намерено помочь разыгрывающему найти новую команду.

«Мне однозначно сообщили, что «Клипперс» хотят действовать в связке с Полом и его представителями, чтобы найти ему новую команду. На прошлой неделе 40‑летний игрок дал понять, что, скорее всего, продолжит карьеру – даже если для этого придется покинуть Лос‑Анджелес.

Источники в лиге настаивают: учитывая статус Пола как легенды клуба, «Клипперс» действительно намерены помочь ему с переходом в другой клуб», – сообщил Фишер.

Крис Пол: «Не знаю, что будет дальше. Рана от произошедшего все еще не зажила»

marcstein.substack.com
