Марк Стейн: «Детройт» пока не нацелен на громкие обмены»

Марк Стейн прокомментировал трансферную политику «Пистонс».

«Детройт » упоминался в качестве одного из возможных претендентов на центрового Энтони Дэвиса. Инсайдер Марк Стейн не согласен с этим слухом.

«На данном этапе, по моей информации, «Пистонс» хотят действовать осторожно. Пока еще рано, дедлайн на обмены наступит только через 2 месяца. Посмотрим, как все будет складываться к февралю. Но пока клуб не нацелен на громкие обмены. Не вижу их стремления заполучить Энтони Дэвиса.

Пока что чувствуется, что они собираются прогрессировать естественным образом, развивать нынешний состав. Джейлен Дюрен выходит на уровень Матча всех звезд. У них нет срочной необходимости искать вторую звезду», – рассудил Стейн.