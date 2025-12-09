0

«Милан» и «Баскония» проявляют интерес к Кевону Харрису

Несколько клубов Евролиги следят за Кевоном Харрисом.

По информации инсайдера Маттео Андреани, несколько клубов Евролиги проявляют интерес к американскому защитники Кевону Харрису. Среди них называются «Баскония» и «Милан».

Харрис ранее выступал за «Орландо» и провел 36 матчей в НБА, набирая 4 очка и 2 подбора за 16 минут на паркете. На протяжении последних сезонов защитник играл за разные команды в G‑лиге.

«Ничего не исключаем». «Милан» может начать поиски защитника из-за травм Лоренцо Брауна

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
