«Милан» и «Баскония» проявляют интерес к Кевону Харрису
Несколько клубов Евролиги следят за Кевоном Харрисом.
По информации инсайдера Маттео Андреани, несколько клубов Евролиги проявляют интерес к американскому защитники Кевону Харрису. Среди них называются «Баскония» и «Милан».
Харрис ранее выступал за «Орландо» и провел 36 матчей в НБА, набирая 4 очка и 2 подбора за 16 минут на паркете. На протяжении последних сезонов защитник играл за разные команды в G‑лиге.
«Ничего не исключаем». «Милан» может начать поиски защитника из-за травм Лоренцо Брауна
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости