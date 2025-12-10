0

«Олимпиакос» продвинулся в переговорах с Монте Моррисом

Монте Моррис может все-таки оказаться в Греции.

В межсезонье клубы Евролиги интересовались 30-летним американским разыгрывающим Монте Моррисом, однако он решил сосредоточиться на попытках остаться в НБА.

Моррис провел 6 матчей за «Индиану» в ноябре (3+1,2+1,5 за 10,6 минуты), но в итоге был отчислен.

«Олимпиакос» сделал новое предложение американцу и близок к его подписанию. Греческий клуб пытается закрыть потребность в игроке задней линии после новой травмы Кинана Эванса.

Моррис может заработать около 900000 евро за остаток сезона-2025/26.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети TeleSport.rs
возможные переходы
logoОлимпиакос
logoМонте Моррис
logoНБА
logoЕвролига
