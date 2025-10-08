Клинт Капела: «У «Хьюстона» опять есть возможность побеждать. Хотел снова испытать это ощущение»
«Большой» оказался в команде в результате обмена из «Атланты» по схеме сайн-энд-трейд.
«Думаю, у «Хьюстона» опять есть возможность идти вперед и побеждать. Поэтому принял решение вернуться. Хотел снова испытать это ощущение, быть в коллективе способном на такое.
Име Удока четко показывает, что ему нужно от нас. Ничего не отдаст просто так. После каждого нашего поражения соперник будет помнить, чего ему это стоило. У Име именно такой менталитет.
Мне очень нравится, как Алперен Шенгюн разыгрывает, создает пространство для партнеров, видит все, с нетерпением жду совместных матчей.
Время Рида Шеппарда на подходе. Он будет очень нужен команде. У него огромный потенциал, и он будет становиться все лучше.
Когда ушел из «Рокетс», осталось чувство незавершенности. Больше всего скучал по фанатам, поддержке города. Только когда ушел, стало ясно, насколько уникальной была ситуация с учетом города и шансов на титул. Поэтому так здорово вернуться», – поделился Капела.
С ним в составе «Хьюстон» дважды выходил в финал Западной конференции.