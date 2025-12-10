«Клипперс» не намерены расставаться с Ивицей Зубацем

«Клипперс» хотят сохранить Зубаца, несмотря на ожидаемые предложения об обмене.

Несмотря на ожидаемый интерес других клубов, «Клипперс » не планируют отпускать хорватского центрового Ивицу Зубаца . Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

Клуб не намерен рассматривать предложения по Зубацу, поскольку видит в нем постоянно прогрессирующего игрока с очень выгодным для команды контрактом.

В этом сезоне 28-летний баскетболист сыграл 24 матча и в среднем набирает 15,9 очка, 11,7 подбора и 2,6 передачи за 33 минут на площадке.