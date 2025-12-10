0

«Клипперс» не намерены расставаться с Ивицей Зубацем

«Клипперс» хотят сохранить Зубаца, несмотря на ожидаемые предложения об обмене.

Несмотря на ожидаемый интерес других клубов, «Клипперс» не планируют отпускать хорватского центрового Ивицу Зубаца. Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

Клуб не намерен рассматривать предложения по Зубацу, поскольку видит в нем постоянно прогрессирующего игрока с очень выгодным для команды контрактом.

В этом сезоне 28-летний баскетболист сыграл 24 матча и в среднем набирает 15,9 очка, 11,7 подбора и 2,6 передачи за 33 минут на площадке.

Источник: marcstein.substack.com
