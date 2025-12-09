  • Спортс
Еврокубок. 30 очков Якимовски помогли «Тренто» обыграть «Бурк» в гостях, «Бешикташ» одержал победу над «Литкабелисом» в овертайме

Сегодня прошли четыре матча регулярного сезона Еврокубка.

«Бурк» дома проиграл «Тренто», форвард гостей Андрей Якимовски набрал 30 очков.

«Бешикташ» одержал победу над «Литкабелисом» в овертайме.

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 8-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Бахчешехир Турция – 6-3, Клуж Румыния – 5-4, Арис Греция – 4-5, Шленск Польша – 4-5, Венеция Италия – 4-5, Манреса Испания – 4-5, Нептунас Литва – 4-5, Гамбург Германия – 0-10.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 8-2, Бешикташ Турция – 8-2, Будучность Черногория – 6-3, Тюрк Телеком Турция – 6-3, Тренто Италия – 5-5, Ульм Германия – 4-5, Лондон Лайонс Великобритания – 4-5, Хемниц Германия – 4-6, Паниониос Греция – 2-8, Литкабелис Литва – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
