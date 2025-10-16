Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
Рон Харпер-младший закрепился в составе «Селтикс».
По информации инсайдера Шэмса Чарании, 25-летний форвард заключил с «Бостоном» двухстороннее соглашение.
Инсайдер отмечает, что Харпер заработал место в составе благодаря уверенной игре в «предсезонке». В трех матчах за «Селтикс» он набирал в среднем 4,3 очка, 0,7 подбора и 1 передачу за 10,6 минут на паркете.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?7228 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости