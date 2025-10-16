0

Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»

Рон Харпер-младший закрепился в составе «Селтикс».

По информации инсайдера Шэмса Чарании, 25-летний форвард заключил с «Бостоном» двухстороннее соглашение.

Инсайдер отмечает, что Харпер заработал место в составе благодаря уверенной игре в «предсезонке». В трех матчах за «Селтикс» он набирал в среднем 4,3 очка, 0,7 подбора и 1 передачу за 10,6 минут на паркете.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?7228 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoБостон
Шэмс Чарания
logoНБА
logoРон Харпер-младший
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джо Маззулла поглумился над журналистами: 57:4 в товарищеском матче тренеров и репортеров
3сегодня, 15:07
Джейлен Браун покинул матч с «Торонто» из-за травмы, однако намерен сыграть в первом матче «регулярки»
сегодня, 14:27
33+9+6 Деррика Уайта помогли «Бостону» обыграть «Торонто»
2сегодня, 05:45Видео
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Деннис Шредер и Расселл Уэстбрук сменили столько команд не просто так»
6 минут назад
Евролига. «Жальгирис» принимает «Милан», «Фенербахче» играет с «Баварией» и другие матчи
847 минут назадLive
НБА рассматривает Лондон и Париж как ключевые города для своего европейского проекта
48 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» сыграет с «Новым Орлеаном», «Атланта» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 17:40
«Шарлотт» отчислил Спенсера Динуидди
6сегодня, 17:19
Дайсон Дэниэлс рассчитывает на пятилетний контракт на 150 млн долларов (ESPN)
7сегодня, 17:02
Брэндон Ингрэм: «В Кобе было что-то особенное. В конце каждой игры ты всегда ожидал от него чего-то невероятного»
1сегодня, 16:48
Джонатан Куминга оштрафован на 35 тысяч долларов за инцидент с судьей
1сегодня, 16:24
Шэмс Чарания: «Лейкерс» и Леброн рассматривают середину ноября как реалистичное время его возвращения»
2сегодня, 16:04
«Виртус» опубликовал официальное заявление по поводу инцидента с Лукой Вильдосой
сегодня, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Лондон» принимает «Тренто»
4 минуты назадLive
Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»
сегодня, 17:33
«В финале будут играть ЦСКА и УНИКС». Никита Загдай и Антон Понкрашов поделились прогнозами на новый сезон Лиги ВТБ
2сегодня, 15:50Видео
Ненад Димитриевич пропустит около месяца из-за перелома пальца ноги
сегодня, 14:46
Остоя Мияйлович: «Партизану» не хватает одного «большого», но возьмем только того, кто принесет результат»
сегодня, 11:14
Чейссон Рэндл присоединится к «Лондону»
сегодня, 10:24
«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с Ике Ироэгбу
сегодня, 10:13
G-лига объявила о новом долгосрочном коллективном соглашении
2сегодня, 08:25
«Заткнись на хрен». Джо Маззулле не понравилось обращение Иммануэла Куикли к скамейке «Селтикс»
7сегодня, 07:45Видео
Айзейя Кэнан успешно перенес операцию по восстановлению крестообразной связки
сегодня, 07:10Фото