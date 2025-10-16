Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»

Рон Харпер-младший закрепился в составе «Селтикс».

По информации инсайдера Шэмса Чарании , 25-летний форвард заключил с «Бостоном » двухстороннее соглашение.

Инсайдер отмечает, что Харпер заработал место в составе благодаря уверенной игре в «предсезонке». В трех матчах за «Селтикс» он набирал в среднем 4,3 очка, 0,7 подбора и 1 передачу за 10,6 минут на паркете.