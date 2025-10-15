0

«Клипперс» отчислят Трентина Флауэрса

Трентин Флауэрс расстался с «Клипперс».

В прошедшем сезоне 20-летний форвард «Клипперс» (206 см) набирал 17,7 очка при 47,5% с игры и 38,5% из-за дуги, а также делал 5 подборов в среднем за «Сан-Диего» в G-лиге. Также Флауэрс сыграл в шести матчах НБА, набирая в среднем 1,8 очка.

Летом баскетболист остался в «Клипперс» на двустороннем контракте, однако теперь клуб принял решение отчислить его.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?2257 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
logoКлипперс
logoНБА
Трентин Флауэрс
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Сакраменто» воспользовался опцией на 3-й год в контракте Девина Картера
13 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» сыграет с «Оклахомой», «Финикс» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
14вчера, 21:18
Тайрон Лю о роли Брука Лопеса: «Словно вернулся во времена, когда работал с Ченнингом Фраем и Кевином Лавом в «Кливленде»
1вчера, 21:17
Эрик Споэльстра официально представлен в качестве главного тренера сборной США
3вчера, 20:50Фото
Джо Маззулла: «Ненавижу предсезонные игры. Лучше просто тренироваться целый месяц подряд»
1вчера, 20:39
Дуайт Ховард: «Здоровый Джоэл Эмбиид мог бы создать проблемы праймовому Шаку»
9вчера, 20:23
Евролига. «Црвена Звезда» нанесла «Жальгирису» первое поражение в сезоне, «Олимпиакос» уступил «Анадолу Эфесу» и другие результаты
8вчера, 20:17
Тренер Эвана Мобли: «Если у него будет менталитет Янниса и Гарнетта – это совершенно другой уровень»
3вчера, 19:56
Джо Маззулла: «Отношения в команде – это форма любви. Она может быть мягкой, может быть жесткой»
5вчера, 19:22
Стефен Карри уверенно разобрался с гольфистом Брайсона Дешамбо в игре 1 на 1
2вчера, 18:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Amazon Prime показал свою студию NBA on Prime на дебютный сезон телетрансляций
42 секунды назадФото
Еврокубок. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Гамбург» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 19:59
«Монако» подписал контракт с Чимези Мету (Sport24)
вчера, 19:31
Скотт Лайден присоединился к «Филадельфии» в роли скаута
1вчера, 17:56
Миленко Богичевич после поражения от «Уралмаша»: «Доволен тем, что команда в очередной раз проявила характер»
вчера, 17:24
Тэйлен Хортон-Такер не сыграет против «Дубая» из-за травмы паха
вчера, 16:55
Йовица Арсич о поражении от УНИКСа «К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
вчера, 15:43
«Милан» близок к подписанию Нэйта Сестины
вчера, 15:34
Велимир Перасович после победы над «Енисеем»: «Приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров»
вчера, 15:17
Джордан Пул: «Пеликанс» могут выйти в плей-офф»
3вчера, 14:43