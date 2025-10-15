«Клипперс» отчислят Трентина Флауэрса

Трентин Флауэрс расстался с «Клипперс».

В прошедшем сезоне 20-летний форвард «Клипперс» (206 см) набирал 17,7 очка при 47,5% с игры и 38,5% из-за дуги, а также делал 5 подборов в среднем за «Сан-Диего» в G-лиге. Также Флауэрс сыграл в шести матчах НБА, набирая в среднем 1,8 очка.

Летом баскетболист остался в «Клипперс» на двустороннем контракте, однако теперь клуб принял решение отчислить его.