Деджонте Мюррэй о восстановлении: «Уже могу обыгрывать парней 1 на 1. Тренируюсь 6 дней в неделю по два захода»
Деджонте Мюррэй прикладывает максимум усилий для возвращения.
Защитник «Нового Орлеана» получил разрыв ахиллова сухожилия в конце января.
«Думаю, что уже могу обыгрывать парней 1 на 1. Таков уровень моей уверенности в себе, последствие проделанной работы. 6 дней в неделю по 2 захода.
Здорово то, что не надо торопиться. Все сходятся на этом. Так что работаю в удовольствие.
Не обращаю внимания на перестановки в офисе и сопутствующие слухи. Можно говорить все, что угодно, но только дела все покажут. От меня требуется только приходить и быть лидером», – заключил Мюррэй.
В середине прошлого сезона защитник критиковал организацию, ставя под вопрос ее профессионализм.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
