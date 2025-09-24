Деджонте Мюррэй о восстановлении: «Уже могу обыгрывать парней 1 на 1. Тренируюсь 6 дней в неделю по два захода»

Деджонте Мюррэй прикладывает максимум усилий для возвращения.

Защитник «Нового Орлеана» получил разрыв ахиллова сухожилия в конце января.

«Думаю, что уже могу обыгрывать парней 1 на 1. Таков уровень моей уверенности в себе, последствие проделанной работы. 6 дней в неделю по 2 захода.

Здорово то, что не надо торопиться. Все сходятся на этом. Так что работаю в удовольствие.

Не обращаю внимания на перестановки в офисе и сопутствующие слухи. Можно говорить все, что угодно, но только дела все покажут. От меня требуется только приходить и быть лидером», – заключил Мюррэй .

В середине прошлого сезона защитник критиковал организацию , ставя под вопрос ее профессионализм.